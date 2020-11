Na bijna halve eeuw arrestatie in onderzoek bomaanslagen pubs Birmingham

In de stad werd een gedenksteen voor de 21 slachtoffers geplaatst. Ⓒ AFP

BIRMINGHAM - Bijna een halve eeuw na een dodelijke bomaanslag op twee pubs in het Engelse Birmingham heeft de politie een man gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid. Bij de aanslag van 21 november 1974, die nooit is opgeëist, kwamen 21 mensen om het leven. De 65-jarige man werd opgepakt in het Noord-Ierse Belfast.