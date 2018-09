Terug naar toen

Met een lengte van bijna 23 meter en een dienstgewicht van meer dan 130 ton behoren deze machines tot de grootste die in Europa hebben rondgereden.

Verder zijn in Beekbergen in de locomotievenloods een aantal modelbanen opgesteld. Ook is er een spoormarkt waar van alles op het gebied van spoorwegen en modelbanen verkrijgbaar zal zijn. Het museumstoomdepot is opengesteld waardoor de bezoeker een indruk krijgt van het werk op een stoomdepot.

In Loenen staan stands met modelbaanartikelen en er rijden stoomwalsen, stoomtractoren en miniatuurtreinen waar kinderen een ritje op kunnen maken.

Ieder uur rijden er stoomtreinen tussen Apeldoorn en Beekbergen, iedere veertig minuten tussen Beekbergen en Loenen en ongeveer iedere anderhalf uur tussen Loenen en Dieren. Er pendelen verschillende antieke autobussen tussen de stations Loenen en Beekbergen die ook stoppen bij de speciale parkeerterreinen nabij beide stations.

Dagkaart: €16, van 4 t/m 11: €11. http://www.stoomtrein.org