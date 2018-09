Vertrouwelijke e-mails Quote-redactie op straat

Dit melden diverse bronnen bij het mediaconcern Hearst Nederland, waarvan Quote een uitgave is. „Een hacker heeft de mailbox van Mirjam vorige maand leeggetrokken en is de inhoud nu aan het rondsturen. De paniek is compleet”, meldt een ingewijde. Gevreesd zou onder meer worden voor het bekend raken van bronnen van Quote, aan wie door de redactie anonimiteit is toegezegd. „Sommige mensen komen serieus in de problemen als hun identiteit op straat komt te liggen”, zegt een direct betrokkene die ook gestolen mails kreeg toegestuurd.

Hoofdredacteur Van den Broeke zelf beweert niet op de hoogte te zijn van het lek. „Als dit klopt, dan is het zeer kwalijk. Dan zullen wij ook zeker aangifte doen”, reageert zij.