Halsema: ’Bas betaalde hoogste prijs voor zijn moed’

Afgelopen zaterdag werd de 24-jarige Bas van Wijk in koelen bloede om het leven gebracht. De schutter nam het slachtoffer zaterdagmiddag op een overvol strandje bij de Oeverlanden in De Nieuwe Meer onder vuur. Volgens een kennis had een groepje lichtgetinte jongeren het voorzien op een Rolex horloge van een vriend van Van Wijk, zo onthulde deze krant eerder.

’Onverdraagelijk’

Burgemeester Halsema laat in haar schriftelijke reactie verder weten dat het „onverdraagelijk en intens verdrietig is voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt.” Een politieonderzoek naar de dader heeft volgens haar momenteel de hoogte prioriteit van de autoriteiten.

Ook geeft ze aan dat de gemeente Amsterdam openstaat voor een passende herdenking voor Bas. „We spreken daarover met de initiatiefnemers.”