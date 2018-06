Een bromfietser van 89 uit Langerak is woensdag om het leven gekomen door een ongeluk in Groot-Ammers. Volgens de politie lijkt het erop dat de man een auto die voorrang had niet heeft gezien. De botsing gebeurde rond half 5 op de N216 bij de afslag Gellekens. De bejaarde man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, meldde de politie.