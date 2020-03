RIVM: dodental coronavirus gestegen van 12 naar 20

De acht patiënten die sinds zaterdag zijn overleden aan het virus variëren in leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen of opgenomen geweest in een ziekenhuis.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt met 176 hoger dan zaterdag toen er 155 nieuwe gevallen werden gemeld. De meeste besmettingen (71) zijn in Breda, gevolgd door Tilburg met 68. Van 58 patiënten is de woonplaats nog onbekend.

Dagelijkse update

Het is overigens nog de vraag of het RIVM de komende tijd met de dagelijkse updates blijft komen. Omdat het aantal besmettingen hard toeneemt, worden testen vooral nog uitgevoerd bij risicogroepen: dat gaat bijvoorbeeld om ouderen of mensen met long- en hartaandoeningen.

Daardoor geven de aantallen besmettingen niet meer helemaal een goede weergave, beseft het RIVM ook. “Je kunt je afvragen: wat zeggen die aantallen nog?”, laat een woordvoerder weten. Het instituut gaat komende week kijken of het nog wel elke dag cijfers gaat doorgeven.

Crisisoverleg

Zondagmiddag is er een crisisberaad tussen de onderwijsbonden, werkgeversorganisaties en onderwijsministers. Dan zal worden bepaald of de scholen openblijven of moeten sluiten.

