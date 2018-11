'Moskou heeft chemisch bewijs tegen rebellen'

Rusland heeft naar eigen zeggen bewijs dat raketten waarmee chemische wapens in maart in Syrië werden ingezet, lijken op raketten die door rebellen in Syrië worden gemaakt en ingezet. Moskou suggereert daarmee impliciet dat opstandelingen in maart dit jaar in de stad Aleppo chemische wapens hebben ingezet. Het Russische ministerie bracht de bevindingen van een niet bij naam genoemde expert woensdag naar buiten.