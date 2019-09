Ⓒ AFP

De VS heeft in 2017 in het diepste geheim een hooggeplaatste spion uit Rusland gehaald. De Amerikaanse veiligheidsdiensten waren bang dat de identiteit van de spion bekend zou worden door de onvoorzichtige manier waarop president Trump met geheime dossiers omging. Dat meldt nieuwszender CNN op basis van bronnen in de Trump-regering.