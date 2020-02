Mafketels op de Mont Blanc, toeristen namen zelfs jacuzzi mee naar boven

De druppel die de emmer deed overlopen was de actie van de Brit Matthew Disney. De ex-marinier wilde vorige zomer met een roeimachine de Mont Blanc op om geld in te zamelen voor veteranen. Op 500 meter van de top, die op bijna 5000 meter hoogte ligt, kon hij het 26 kilo zware gevaarte niet meer tillen. Hij besloot het apparaat achter te laten.

Hond kwam met bebloede pootjes terug

Burgemeester Jean-Marc Peillex van Saint-Gervais, de gemeente waar het hoogste gedeelte van de berg in ligt, moest een helikopter inzetten om de machine beneden te krijgen. De rekening van 1800 euro stuurde hij naar de Britse regering, die haar excuses aanbood. Diezelfde dag namen Duitse klimmers hun hond mee naar boven. Het dier overleefde de barre tocht, maar kwam met bebloede poten beneden.

Daarop stuurde de burgervader een brief naar zijn partijgenoot Emmanuel Macron. Hij stelde voor de top van de berg alleen nog maar toegankelijk te maken voor klimmers en langlaufers. Ook vroeg hij om boetes voor degenen die de regels overtreden, want nu kan iedereen ongestraft capriolen uithalen op ‘het dak van Europa’.

Toeristen maken het bont op de berg

De afgelopen jaren maakten toeristen het bont op de berg. Zo nam een groep Zwitsers een jacuzzi mee naar boven om daar een foto te maken in badkleding met drank, was een Rus van plan met zijn zoon van tien de berg op te gaan en organiseerde een kledingmerk een optreden met zangeres Zaz. Ook landde een grote groep paragliders op de Mont Blanc, op slippers en in blote bast. Volgens Pelleix is dit soort gedrag gevaarlijk, en gaan dergelijke fratsen gepaard met veel rotzooi.

Vorige zomer werd er al een maatregel genomen: wie de top wil beklimmen, moet een overnachting hebben gereserveerd in een van de berghutten. In totaal zijn er 250 plaatsen. Drie gidsen controleren of sportievelingen wel echt een plek hebben besproken. Wie de regels negeert hangt een boete van 30.000 euro en een gevangenisstraf van twee jaar boven ’t hoofd. Wildkamperen kan zelfs een bon van 300.000 euro plus celstraf opleveren.

Alleen nog serieuze klimmers

Macron maakt morgen volgens dagblad Le Parisien bekend dat alleen serieuze klimmers en wandelaars nog naar de top mogen. Wie de regels overtreedt, wordt voor 135 euro op de bon geslingerd. In de zomer krijgen de gendarmes versterking om liefhebbers en mogelijke ‘idioten’ te controleren.