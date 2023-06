Burgemeesters nemen maatregelen rond duels tussen PSV en Utrecht

In het vak voor de bezoekende supporters is komend seizoen, tijdens beide competitiewedstrijden, maar plaats voor 500 fans. Die mogen alleen mee als ze gebruikmaken van de verplichte buscombi, meldt de gemeente Eindhoven.

In oktober vorig jaar wist de politie, op de avond voor PSV - FC Utrecht, een ophanden zijnde confrontatie te voorkomen. Daarbij werden ongeveer 40 supporters aangehouden. Tijdens die wedstrijd misdroegen FC Utrecht-supporters zich in het stadion. Tijdens de wedstrijd FC Utrecht - PSV in februari staken PSV-supporters massaal vuurwerk af, waarmee ze ook gooiden en een aantal personen verwondden.

Als het komend seizoen opnieuw misgaat bij een van de twee duels, zijn het jaar daarop mogelijk helemaal geen supporters van de bezoekende club meer welkom, aldus de gemeente Eindhoven. Als het wel goed gaat, is het een optie dat het vak voor de uitfans juist weer volledig mag worden bezet.