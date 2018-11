Eigenaar stem in onderzoek ransomware gezocht

In een onderzoek naar ransomware (afpersing van computergebruikers via internet) is de politie op zoek naar de eigenaar van de stem die - in het Nederlands - een waarschuwing uitspreekt en computergebruikers maant binnen 48 uur een boete te betalen. De man stelt zich voor als iemand van de (niet bestaande) 'nationale anti-cybermisdaaddienst'.