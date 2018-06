Inentingen pneumokokken op de schop

Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp en het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. Het ministerie van Volksgezondheid vroeg om het onderzoek.

Sinds 2006 krijgen kinderen van 2, 3, 4 en 11 maanden een inenting tegen pneumokokken via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In het onderzoek wordt ervoor gepleit om een van de drie prikken op een later moment te geven. Het onderzoeksresultaat wordt voorgelegd aan de Gezondheidsraad die dat binnenkort gaat beoordelen.