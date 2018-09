Hier kan je dwalen over 4 km landingsbaan en door 380 hectare natuur op vliegbasis Soesterberg. Tussen de shelters is het muziekpodium en kan je lekker eten en drinken. Collectie De Basis, de beeldende kunst collectie, en de theatervoorstellingen bekijk je in het sheltergebied, de ondergrondse legering en op andere bijzondere plekken op het terrein. Op de hindernisbaan kan je flink afzien onder leiding van een militaire instructeur en voor kinderen zijn er de meest fantastische activiteiten.

Hoogtepunten

Op vrijdag 13 september opent het festival met de onthulling van het spectaculaire kunstwerk Secret Operation 610 van Rietveld Landscape|Studio Havermans. Aansluitend is de Nederlandse première van The News, een reality opera van JacobTV uitgevoerd door het Nederlands Blazers Ensemble en eindelijk kan je DUIF zien vliegen met zijn vleugels van 1.000 kussenslopen van bewoners uit de omgeving.

Op het buitenpodium in het sheltergebied is er elke dag muziek. Zaterdag 14 september treedt een keur aan local heroes op met ook Mevrouw Tamara, Eefje de Visser en Broken Brass Ensemble. Verwacht op zondag 15 september New Cool Collective en het Matangi Quartet.

Op 21 september is het Slotspektakel Sound of Freedom: een massale vredesmaaltijd, spectaculaire militaire demonstratie en concert door het Metropole Orkest & Friends: Oleta Adams, Douwe Bob, PAX, Wende Snijders Omar Offendum en Karsu.

Tijdens Festival De Basis zijn de hekken van Vliegbasis Soesterberg even open. Vanaf najaar 2014 blijven ze open. Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist werken tot die tijd aan de herinrichting van de vliegbasis tot natuurgebied.

http://www.vliegbasissoesterberg.info