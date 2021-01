Nieuwe Tesla: binnen twee seconden van nul naar honderd

Premium De Kwestie

’Met filiaal in Venezuela raakt Ferrari kwetsbaar’

De Nederlandse holding Ferrari NV heropent een filiaal in Venezuela, zoals donderdag in De Telegraaf is gemeld. Peter Schaad stelt dat in het straatarme land alleen Venezolanen met zwart (drugs)geld een peperdure bolide kunnen kopen. „Het Nederlandse OM moet op zijn hoede zijn.”