Formerende partijen zinnen op één loket voor ’dubbele gedupeerden’ in Groningen

Dat zeggen leiders van de formerende partijen na hun gesprekken met gedupeerden op het Groningse provinciehuis. Zij kregen daar opnieuw ingepeperd dat het wat de Groningers betreft veel te lang duurt voor zij geholpen worden met hun huizen die door aardbevingen, veroorzaakt door de gaswinning, beschadigd zijn. „Het moet sneller, mensen willen sneller van de ellende af”, zegt CDA-leider Wopke Hoekstra donderdag.

Een mogelijke oplossing voor een deel van de gedupeerden is één loket inrichten. Dat gaat dan om mensen die herstel van schade door een aardbeving nodig hebben, maar ook versterking van hun huis om dat beter bestendig te maken voor toekomstige bevingen. Mensen moeten zich daarvoor nu op verschillende plekken melden.

Loket

In plaats daarvan komt er misschien één aanspreekpunt. VVD-leider Mark Rutte ziet daar in elk geval wel wat in: „Ik verwacht wel dat we gaan kijken hoe je vanuit één loket gaat kijken hoe je die mensen kan helpen die zowel schadeherstel als versterking hebben.”

De organisaties samenvoegen is volgens hem een stap te ver. „Dan gaat de zaak dicht en ga je nadenken over hoe het logo eruit moet zien en wie wat gaat doen. Dan ben je weer een jaar verder.”

Tempo

CU-leider Gert-Jan Segers wil ook meer ’daadkracht’ en ’doorzettingsmacht’ in de afhandeling van de aardbevingsschade. „Het tempo waarin die hersteloperatie plaatsvindt is hemeltergend langzaam.” Dat vindt D66-leider Sigrid Kaag ook: „Preken is mooi, maar handelen is beter. Ik ben van die laatste school.” Zij ziet daarom ook wel wat in het inrichten van één loket: „Het lijkt me een goede manier van afhandelen. Mensen worden nu van A naar B naar C gestuurd.”