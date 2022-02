Hoe onschuldige Djordy slachtoffer werd van een bende-oorlog

Rechtbankverslaggever Mascha de Jong woont op steenworpafstand van de plaats delict en heeft de zaak van dichtbij gevolgd. In de podcast gaat het over de opmerkelijke grootte van het moordcommando, de klopjacht op de opdrachtgever, ‘de twijfels’ rond de schutter die in 2018 werd vrijgesproken, en de manier waarop een deel van het bewijs tot stand is gekomen. „Wie denkt dat de Big Brother-maatschappij een illusie is, komt in deze zaak bedrogen uit.”

Luister de podcast De Zaak Ontleed hier, hieronder of via je eigen favoriete podcast app zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: