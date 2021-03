1000 euro smartengeld na betasten borsten werkneemster pizzeria Drachten

De voormalige eigenaar heeft eind januari 2019 zijn toenmalige werkneemster tussen de werkzaamheden door een massage gegeven. Het meisje had aangegeven dat ze last had van haar schouders. Tijdens het masseren had de verdachte over de kleding aan haar borsten gezeten.

’Niet professioneel’

De man ontkende tijdens de behandeling van de zaak, twee weken geleden, dat hij aan de borsten van het meisje had gezeten. Volgens hem wilde het meisje een financieel slaatje uit de situatie, nadat hij tegen haar had gezegd dat de massage niet professioneel was en niet had gemoeten.

De rechtbank noemde de verklaring van het slachtoffer betrouwbaar en consistent. Twee dagen na het voorval had het meisje ontslag genomen. Ze kreeg last van nachtmerries en flashbacks en is in therapie gegaan. Haar voormalige baas moet haar 1000 euro smartengeld betalen.