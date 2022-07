Turkije kan nog roet in het eten gooien bij NAVO-uitbreiding

De Turkse president Erdogan eist namelijk dat de overeenkomst die tijdens de NAVO-top in Madrid tussen Turkije en de twee Noord-Europese landen is afgesloten wordt nageleefd. In dit akkoord doen Zweden en Finland beloftes aan Turkije over bestrijding van de PKK en aanverwante organisaties en krijgen in ruil hiervoor steun van Turkije voor toetreding tot de NATO. Maar Erdogan heeft nu verklaard dat als Zweden en Finland het akkoord niet naleven dit niet naar het parlement in Ankara wordt gestuurd voor de noodzakelijke ratificatie. „Als Zweden en Finland hun plichten vervullen die in de tekst staan, doen wij ook onze plicht. Als ze dat niet doen wordt de tekst niet naar ons parlement gestuurd”, aldus Erdogan.

Tien punten

De grote vraag is hoe de drie landen de afgesloten overeenkomst interpreteren. Erdogan heeft zwart op wit belangrijke beloftes gekregen. Onder de tien punten wordt ook gesproken over het „snel en grondig behandelen van uitzettings- of uitleveringsverzoeken van terreurverdachten waarbij rekening wordt gehouden met informatie, bewijs en inlichtingen die door Turkije zijn verstrekt in overeenstemming met het Europees Verdrag inzake uitlevering.” Turkije wil direct de proef op de som nemen en vraagt om uitlevering van maar liefst 73 verdachten die door Ankara als terroristen worden aangemerkt. Eerder had de Turkse minister van Justitie nog 33 verdachten op zijn verlanglijstje staan. Het aantal breidt zich snel uit.

Maar het zit er niet in dat Turkije op zijn wenken wordt bediend. De Zweedse premier Magdalena Andersson heeft al laten weten dat mensen die de Zweedse nationaliteit hebben sowieso niet worden uitgeleverd. De Finse president Sauli Niinistö stelt dat uitlevering een juridische kwestie is waar politici geen invloed op kunnen hebben.