Brandweer Beilen rukt uit voor vergeten wekker

Na vlammenzee flat Dordrecht: ’Alles in mijn huis is zwart’

Het is nog altijd onduidelijk wat de enorme vlammenzee op het dak van een portiekflat in Dordrecht heeft veroorzaakt. In de buurt doet het hardnekkige gerucht de ronde dat de bewoonster van het appartement waar de brand is ontstaan op het balkon de barbecue had ontstoken.