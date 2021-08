Kabinet kijkt ’met gemengde gevoelens’ terug op evacuatie: ’We werken nog door’

Binnenland

Bijleveld: dertigtal tolken achtergebleven in Afghanistan

Van de 67 Afghaanse tolken die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt, is nog ’ongeveer de helft’ met hun gezinnen achtergebleven in Afghanistan. Het is niet gelukt hen tijdig te evacueren. Met een deel van de achtergebleven tolken is contact, zegt de CDA-bewindsvrouw.