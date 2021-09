’OMT: Stuur bij coronabesmetting niet meer hele klassen weg’

Buitenland

Italië beslist deze maand over vaccinatieplicht, zegt minister

De regering van Italië beslist deze maand of het burgers gaat verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus. De vaccinatiegraad in het land is daarbij doorslaggevend, zei minister Renato Brunetta tijdens een vraaggesprek in de plaats Cernobbio.