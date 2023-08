Tweede toeristische ruimtevlucht voor bedrijf Richard Branson

Aan boord waren drie passagiers. De 80-jarige Jon Goodwin, die in 1972 als kanoër meedeed aan de Olympische Spelen, is volgens Virgin de eerste olympiër in de ruimte. Keisha Schahaff (46) en haar dochter Anastatia Mayers (18) zijn de eerste mensen uit het Caribische land Antigua en Barbuda die naar de ruimte gaan. Ook zijn ze de eerste moeder en dochter die samen richting ruimte reizen. Schahaff en Mayers hebben een loting voor een goed doel gewonnen. Branson zelf bekeek de lancering vanuit Antigua en Barbuda. Verder aan boord is de astronautentrainer Beth Moses, die de drie passagiers heeft voorbereid, evenals twee piloten voorin.

Het ruimtevliegtuig dat onder een vliegtuig hing, steeg op vanaf de Virgin-basis Spaceport America. Het ruimtevaartuig werd op bijna 14 kilometer hoogte losgekoppeld van het draagvliegtuig. Zijn motoren gingen toen aan en het vaartuig schoot met ruim 3000 kilometer per uur de lucht in. Een paar minuten later kwam het toestel op de top. De passagiers zagen de kromming van de aarde en de oneindigheid van het heelal. Daarna zakte het toestel door de zwaartekracht terug richting de aarde.

Eind juni vloog het ruimtevliegtuig met drie Italiaanse onderzoekers naar de rand van de dampkring. Daarmee kwam een einde aan het testprogramma van Virgin Galactic, dat ongeveer twintig jaar heeft geduurd.

Volgens Virgin hebben honderden mensen een vlucht bij het bedrijf geboekt. Zij zouden tussen de 250.000 en 450.000 dollar (ongeveer tussen de 230.000 en 415.000 euro) per stoel hebben betaald. Het bedrijf van Branson is verwikkeld in een concurrentiestrijd met SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos. Zij willen allemaal toeristische vluchten naar de ruimte verkopen.