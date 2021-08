Weer evacués uit Afghanistan aangekomen in kazerne Zoutkamp

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

ZOUTKAMP - Bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp is zaterdagavond een derde bus gearriveerd met evacués uit Afghanistan. Een woordvoerder van het COA bevestigt berichtgeving in De Telegraaf. De woordvoerder kon evenwel nog niet zeggen om hoeveel mensen het dit keer ging.