Eigenaar van Lamborghini die crashte nabij Hazeldonk: ’Was maar een kusje’

Hazeldonk - De Lamborghini Gallardo die zondagavond crashte op de A16, tussen knooppunt Galder en Hazeldonk in Noord-Brabant, blijkt van een bekende ondernemer te zijn. Omroep Brabant meldt dat Bob Ultee de eigenaar is van de wagen. In gesprek met de regionale omroep zegt Ultee: „Het was gewoon een ordinaire botsing, omdat het een Lamborghini is maakt iedereen er een ding van.”