’Rusland gebruikte de slagvelden van Syrië als proeftuin voor oorlog in Oekraïne’

Premium Buitenland

’Burgers Donbas wreed als pion ingezet om druk op Oekraïne op te voeren’

De filmpjes waarmee de separatistenleiders in Donetsk en Loehansk vrijdagmiddag opriepen tot een evacuatie van inwoners van hun ’volksrepublieken’ naar Rusland, zijn volgens digitale analisten al woensdag opgenomen. Toen was het nog rustig in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne, waardoor het lijkt da...