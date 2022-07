Bosbranden bij Bordeaux na twee weken onder controle

De brandweer van het getroffen departement Gironde spreekt van een „uitzonderlijke crisis” die nu opgelost is. Doordat de branden bijna tegelijkertijd uitbraken, was het lastig om het vuur te blussen. Wel 3000 brandweerlieden zijn tegelijk ingezet om de vlammen te bestrijden. Zo’n 21.000 hectare bos in het gebied is verbrand. Bijna 37.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

De afgelopen weken braken door de aanhoudende droge hitte meerdere bosbranden uit in Frankrijk. Ook veel andere delen van Europa kampen momenteel met branden en hitte, met name rond de Middellandse Zee.