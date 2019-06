School doet aangifte tegen ’kwetsende memes’ met Hitler

De plaatjes en foto’s van leraren, vermoedelijk van Facebook geplukt, circuleren op al dan niet besloten Instagrampagina’s van leerlingen. Sommige memes zouden vergezeld gaan met beeltenissen van Hitler, meldt NH Nieuws. „Dit vinden wij onacceptabel”, schrijft de schoolleiding in een brief aan de ouders. „Meestal is het onschuldig, maar soms gaat het over medewerkers van de school met grensoverschrijdende teksten en gemanipuleerde foto's.”

Uit de brief blijkt dat steeds meer leerlingen de memes delen en liken. Ouders worden opgeroepen het fenomeen thuis met hun kinderen te bespreken. „De meeste leerlingen zullen zich niet bewust zijn van de schadelijke effecten van deze berichten en het is zeker goed mogelijk dat uw zoon of dochter geen weet heeft van dit alles.”