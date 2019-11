Frauderende taxichauffeurs Amsterdam opgepakt om pintruc

De politie sluit meer aanhoudingen in de oplichtingszaak niet uit. Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn twee taxichauffeurs aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. Ze lieten hun passagiers contactloos betalen voor hun rit. Later bleken die een veel te hoge ritprijs te hebben betaald, met bedragen die opliepen tot soms vele honderden euro’s per rit. De gedupeerden zijn vooral toeristen. De verdachten hebben zo minimaal 35.000 euro binnengehaald.