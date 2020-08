LIVE | 535 nieuwe coronabesmettingen, vier coronapatiënten erbij op ic

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is ongeveer even hoog als op donderdag. De overheid meldt op het coronadashboard dat bij 535 mensen het longvirus is vastgesteld, dat zijn er zes meer dan op donderdag.

De helft van de besmettingen is vastgesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar oud, ruim een kwart bij mensen tussen de 40 en de 60 jaar oud, 13 procent bij jongeren onder de 20 en 9 procent bij mensen van 60 of ouder. Zoals bekend verlopen infecties bij jonge mensen meestal mild. Ouderen lopen een veel groter risico om in het ziekenhuis te belanden.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn 95 nieuwe besmettingen vastgesteld. In Rotterdam-Rijnmond gaat het om 73 nieuwe gevallen, in Den Haag is bij 50 mensen het longvirus vastgesteld, in Utrecht bij 35 en in Midden- en West-Brabant bij 34 mensen.

Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen tot een driedaags gemiddelde van 15,3.

Intensive care

Op de intensive cares in Nederland liggen vrijdag 43 patiënten met een coronabesmetting. Dat zijn er vier meer dan een dag eerder. Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting is opgenomen in een ziekenhuis, maar dat (nog) niet op een ic-afdeling verblijft, bedraagt 133. Dat zijn er vijf minder dan donderdag.

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt het aantal opgenomen patiënten in de afgelopen 24 uur stabiel. Hij constateert dat er met name in de Randstad nieuwe opnames bij komen.

Volgens Kuipers worden op dit moment weer coronapatiënten verplaatst van het ene naar het andere ziekenhuis om de continuïteit van de reguliere zorg te kunnen garanderen. Het is volgens hem in deze fase niet nodig om patiënten te verhuizen buiten hun eigen regio. Op de intensive cares liggen nu 603 patiënten die geen coronabesmetting hebben. Dat zijn er negen meer dan eerder. In totaal liggen er 646 mensen op ic-afdelingen.

