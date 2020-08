LIVE | Vijftig Nederlanse trollen verspreiden onzin over coronavirus

Een relatief kleine groep mensen slingert zeer actief samenzweringstheorieën, valse claims over geneesmiddelen en andere onzinverhalen over het coronavirus de wereld in. Datajournalistiek platform Pointer heeft ruim vijftig anonieme Twitter-accounts geïdentificeerd die sinds februari het Nederlandse debat proberen te beïnvloeden met „schadelijke en onjuiste” berichten over het virus.

Deze vijftig accounts zijn volgens het platform van omroep KRO-NCRV duidelijke ’trollen’, die niks anders doen dan dit type berichten verspreiden. De mensen erachter beweren bijvoorbeeld dat het coronavirus in verband staat met het 5G-netwerk of dat het virus in een laboratorium is gefabriceerd, terwijl daar geen bewijs voor is. Dat laatste heeft overigens ook de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk beweerd. Volgens hem stamt corona uit een lab in de Chinese stad Wuhan, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook.

Pointer analyseerde in totaal 1,7 miljoen tweets over het virus en de ziekte Covid-19 die het kan veroorzaken. Naast de vijftig trollen vond het platform nog 500 accounts die veelvuldig misinformatie deelden. De afgelopen vijf maanden werden 530 misleidende berichten veelvuldig gedeeld. Pointer kwam ze tegen in 12.354 tweets.

Twitter zegt dit soort vervuiling niet toe te staan. Het bedrijf schrapt accounts waarvan het heeft vastgesteld dat die „discussies over Covid-19 probeerden te beïnvloeden met manipulatief gedrag.”

Binnenland:

529 nieuwe coronagevallen, 117 coronapatiënten op de intensive care

Ondernemers eisen eind aan mondkapjesplicht op Albert Cuypmarkt

Buitenland:

Aantal coronagevallen Brazilië passeert grens van 3,5 miljoen

4771 nieuwe coronagevallen in Frankrijk

Financieel-economisch:

Ahoy ontslaat 40 procent van personeel

In welke regio is de coronapijn het grootst?

Entertainment:

Bekijk hier het liveblog van donderdag 20 augustus