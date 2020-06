Boze buschauffeurs op Malieveld: ’Wél volle vliegtuigen en wij...’

Op het Malieveld is onder andere een podium neergezet. Al in de ochtend stonden langs het grasveld zo’n vijftien bussen. Daar verzamelden zich in de loop van de middag meer mensen.

De touringcars kwamen in colonnes richting Den Haag gereden. Dat gaf rond het middaguur oponthoud op de A12 waar volgens Rijkswaterstaat een file ontstond tussen Zoetermeer en Nootdorp. De politie begeleidde de bussen over de snelweg naar het stadion. Daarvandaan vertrokken de chauffeurs met zo’n veertig touringcars toeterend richting het Malieveld.

De busondernemingen protesteren omdat ze vinden dat coronaregels voor hen strenger zijn dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart. En ze vragen om financiële steun. „Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden”, aldus werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer.

Seizoen al voorbij

Een van de aanwezigen zegt dat het seizoen voor de busbedrijven al in het water is gevallen. Geld is volgens hem nodig om tot volgend jaar overeind te blijven. „Als we niet snel steun krijgen, valt heel de sector om.” Om de sector de crisis te laten overleven, zou een bedrag van 240 miljoen euro nodig zijn. Anders kunnen scholieren, ouderen, voetbalsupporters en anderen niet meer op reis, zegt Koninklijk Nederlands Vervoer.

Busvervoer Nederland, een onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer, begrijpt de verschillende regels niet. „Een vliegtuig is eigenlijk niets anders dan een bus met vleugels. Voor het coronavirus maakt het allemaal in ieder geval niets uit. Dat gedraagt zich in een ov-bus of een vliegtuig niet anders dan in een touringcar”, laat voorzitter Theo Vegter weten.