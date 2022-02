Scherpere regels voor megadatacentra, behalve in gemeenten waar ze moeten komen

In een brief aan de Tweede Kamer meldt De Jonge dat de toelatingscriteria voor de vergunningverlening (voor datacentra met een omvang van meer dan 10 ha en een elektrisch vermogen van 70 MW) strenger worden. „In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. De duur van dit besluit is negen maanden. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacentra zich op ongewenste plekken in Nederland vestigen.”

Toch schuilt er een addertje onder het gras. Het besluit geldt namelijk niet voor de gemeente Hollands Kroon (waar getracht wordt het datacenterareaal flink uit te breiden tot 235 hectare) en voor de gemeente Het Hogeland in Groningen, waar ook voornemens zijn om het aantal hyperscale datacentra te laten groeien. Volgens De Jonge zijn deze locaties eerder al aangewezen als ’voorkeursgebieden’. Het besluit heeft ook geen invloed op de kwestie in Zeewolde (waar de eigenaar van Facebook (Meta) een datacenter van 160 hectare wil bouwen, schrijft De Jonge.

Forse kritiek

Er klinkt vanuit de Tweede Kamer en de lokale bevolking al langer forse kritiek op de komst van dergelijke centra en het gebrek aan ’regie’ vanuit het Rijk. Bovendien leven er zorgen dat Nederland de ’groene doelen’ niet haalt. Uit eerder onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) blijkt dat Nederland een ’overcapaciteit’ aan datacentra heeft en vooral de buitenlandse markt bedient. De Jonge zegt dat de ruimte in Nederland schaars is. „Daarom moeten we de juiste keuzes maken. Hyperscale datacentra nemen veel ruimte in beslag en verbruiken onevenredig veel beschikbare duurzame energie.”

De goedkope groene stroom (grootverbruikers krijgen in Nederland flinke kortingen) is een van de redenen dat ons land aantrekkelijk is voor buitenlandse techgiganten. Zo zal het datacenter in Zeewolde dezelfde energiebehoefte hebben als een stad als Amsterdam.

De Jonge erkent in vragen van Tweede Kamerleden dat de hyperscale datacentra niet bijdragen aan ’hyperconnectivititeit’, maar vooral worden gebruikt ’voor het opslaan van data of het verlenen van specifieke dienstverlening voor de internationale markt’. Daardoor kan volgens de minister gesteld worden dat ’de (in)directe regionale en nationale meerwaarde voor de Nederlandse digitalisering en digitale infrastructuur lager is’ dan de andere datacentra die Nederland kent.

Bekijk ook: 20 tot 25 plannen voor vestiging en uitbreiding datacenters

Problemen op stroomnet

Ook ontstaan er problemen op het stroomnet. „Datacenters leggen net als andere grootverbruikers een relatief groot beslag op de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet”, erkent De Jonge. Hij schrijft aan Kamerleden dat onduidelijk is hoeveel drinkwater wordt gebruikt voor koeling van de servers omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek alleen een ’grove schatting’ heeft gemaakt. Die is „niet geschikt om een harde uitspraak te doen over het huidige leidingwatergebruik van datacentra. Het CBS doet momenteel onderzoek of er mogelijkheden zijn om deze schatting te verbeteren”, aldus De Jonge.

De megahallen leveren overigens relatief weinig werkgelegenheid op, schrijft de minister. „Een grove indicatie op basis van openbare gegevens van bedrijven met een hyperscale datacenter in Nederland geeft aan dat de drie thans in Nederland gevestigde hyperscale datacentra gemiddeld circa 6 tot 8 structurele directe banen per hectare verschaffen. In totaal komt dit voor de drie in Nederland gevestigde hyperscale datacentra neer op circa 750 vaste banen. Dit impliceert dat de directe regionale economische meerwaarde van hyperscale datacentra gemeten in directe en structurele werkgelegenheid relatief beperkt is.”