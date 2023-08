’Voor kindermisbruik veroordeelde Nederlandse professor vrij uit Slowaakse cel’

Prešov - Een Nederlandse professor die in Slowakije een gevangenisstraf van zeven jaar uitzat na een veroordeling wegens kindermisbruik en illegaal wapenbezit, is na vier jaar vrijgekomen. Voor de opzienbarende zaak van David S., die de aantijgingen altijd heeft ontkend en stelde te zijn geframed, spande de Canadese premier Justin Trudeau zich in.

