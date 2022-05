Oppakken ‘gevaarlijkste drugsbaron ter wereld’ zorgt voor chaos in Colombia

Het vangen van wat de Colombiaans president Iván Duque de ‘gevaarlijkste drugsbaron ter wereld’ noemde, zorgden voor veel enthousiasme bij de autoriteiten. Duque vergeleek de arrestatie van Otoniel in oktober vorig jaar met de val van Pablo Escobar, de leider van het Medellín-kartel die in 1993 werd doorgeschoten door de politie. Zijn uitlevering zorgde echter voor chaos in het noorden van Colombia, vooral in Antioquia, Cordoba, Sucre and Bolivar.

Gewapende milities wierpen een enorme hoeveelheid aan wegblokkades op, staken voertuigen in de fik en dwongen winkels en bedrijven om te sluiten. De groep noemde het een ‘gewapende staking’. De staking duurde vier dagen, zo maakten zij duidelijk via pamfletten die ze op verschillende plekken in het noorden van Colombia uitdeelden. Het symbool van de bende spoten zij op winkels en overheidsgebouwen.

Weinig te zeggen

In de provincie Córdoba vertelt een community-leider hoe weinig de overheid in de regio te zeggen heeft: ,,De staat heeft geen controle over dit gebied, dus op elk moment kunnen gewapende groeperingen voor problemen zorgen en de regio destabiliseren.” Hele gemeenten waren gesloten, bussen verbrand en mensen opgesloten, voegt hij eraan toe.

,,Er is helemaal niemand aanwezig”, zegt de Colombiaan Jorge tegen The Guardian. ,,Omdat ze alle voertuigen die ze op de weg vinden in de fik steken. Het is totale terreur”, zegt de man met een fictieve naam om niet in de problemen te komen. ,,De terreur is ontketend door zijn duizenden handlangers”, schrijft The Guardian. De krant ontving video’s van compleet verlaten straten.

Wij zijn gevangenen

,,Wij zijn de gevangenen, niet hij (Dugue red.)”, zegt iemand. ,,Zelfs ambulances rijden niet, het is een stille chaos.”

In totaal heeft de bende zo’n 2000 strijders, die worden beschuldigd van mensensmokkel, afpersing, kidnapping voor geld en het onder dwang rekruteren van kinderen. Usuga wordt in Colombia verdacht van meer dan 120 strafbare feiten. Een levenslange gevangenisstraf hangt hem boven het hoofd.

De Colombiaanse politie komt met beleid om de bende aan te pakken en wegblokkades te verwijderen.