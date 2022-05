Uitlevering ’gevaarlijkste drugsbaron ter wereld’ leidt tot chaos in Colombia

Het vangen van wat de Colombiaans president Iván Duque de ’gevaarlijkste drugsbaron ter wereld’ noemde, zorgden voor veel enthousiasme bij de autoriteiten. Duque vergeleek de arrestatie van Otoniel in oktober vorig jaar met de val van Pablo Escobar, de leider van het Medellín-kartel die in 1993 werd doorgeschoten door de politie. Zijn uitlevering zorgt echter voor chaos in het noorden van Colombia, vooral in Antioquia, Cordoba, Sucre and Bolivar.

Gewapende milities werpen een enorme hoeveelheid aan wegblokkades op, steken voertuigen in de fik en dwingen winkels en bedrijven om te sluiten. De groep noemde het een ’gewapende staking’. De staking zou vier dagen duren, zo maakten zij duidelijk via pamfletten die ze op verschillende plekken in het noorden van Colombia uitdeelden. De ’staking’ is vandaag echter nog steeds bezig, meldt Latijns-Amerika correspondent van de Telegraaf, Jurjen Roerdinkholder. „De Colombiaanse regering heeft 200 militairen naar de provincie Antioquia gestuurd. Om mensen die opgesloten te zijn te helpen, en om het geweld te bestrijden. Dat is bovenop de militairen en politieagenten die er al zijn.” Het symbool van het cartel spoten bendeleden op winkels en overheidsgebouwen.

Weinig te zeggen

In de provincie Córdoba vertelt een vooraanstaand lid van de community hoe weinig de overheid in de regio te zeggen heeft: „De staat heeft geen controle over dit gebied, dus op elk moment kunnen gewapende groeperingen voor problemen zorgen en de regio destabiliseren.” Hele gemeenten waren gesloten, bussen verbrand en mensen opgesloten, voegt hij eraan toe.

„Er is helemaal niemand aanwezig”, zegt de Colombiaan Jorge tegen The Guardian. „Omdat ze alle voertuigen die ze op de weg vinden in de fik steken. Het is totale terreur”, zegt de man met een fictieve naam om niet in de problemen te komen. „De terreur is ontketend door zijn duizenden handlangers”, schrijft The Guardian. De krant ontving video’s van compleet verlaten straten.

Wij zijn gevangenen

„Wij zijn de gevangenen, niet hij (Ivan Duque red.)”, zegt iemand. „Zelfs ambulances rijden niet, het is een stille chaos.”

In totaal heeft de bende zo’n 2000 strijders, die worden beschuldigd van mensensmokkel, afpersing, kidnapping voor geld en het onder dwang rekruteren van kinderen. Usuga wordt in Colombia verdacht van meer dan 120 strafbare feiten. Een levenslange gevangenisstraf hangt hem boven het hoofd.

Er is vijf miljoen Colombiaanse pesos gezet op het hoofd van Otoniels opvolgers als hoofd van de Golf-clan. Het gaat om Wilmer Antonio Giraldo Quiroz alias Siopas, en Jobanis de Jesus Avila Villadiego alias Chiquito Malo. President Iván Duque roept de geweldplegende criminelen zich over te geven: ’Anders wacht hen eenzelfde lot als Otoniels’.

De Colombiaanse minister van Defensie, Diego Molano, reageert in een interview met de Colombiaanse krant El Tiempo op kritiek op de uitlevering van Otoniel.

Ontsnappingspoging

Op de vraag of Otoniel van plan was om te ontsnappen zegt Molano: „Otoniel was van plan om te ontsnappen. We hadden bewijs dat leden van zijn clan en van zijn familie appartementen in de buurt van de gevangenis waar hij vast zat opkochten met het doel voor observatie.

Ook kwamen we erachter dat Otoniel in zijn kleren berichten stuurde aan Siopas en Chiquito Malo. Daarin stonden gegevens over de precieze locatie waar hij gevangenzat.