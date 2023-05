Rattenslang verstoort barbecue in Gelderland

De Dierenambulance Gelderland-Oost schrijft dat de slang een grijze rattenslang bleek te zijn. „De slang is gevangen en verblijft nu in een opvang en is nagekeken. Het is een uitheems exemplaar, en hoort dus niet in de natuur thuis.”

De Dierenambulance hoopt in contact te komen met de eigenaar van de slang.