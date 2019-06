Zoektocht naar vermiste Anja Schaap hervat

Bij de zoekactie zijn boswachters en hulpverleners van de KNRM en het Veteranen Search Team betrokken. Volgens een politiewoordvoerder telt het hele gezelschap zeker tachtig mensen. Hij spreekt van een „zeer groot zoekgebied” en verwacht dat de actie meerdere uren zal duren.

De vrouw verliet vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer 01.00 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat en kwam nooit thuis aan. Vorige week vrijdag werd op een weg tussen het café en haar huis haar tas met spullen in een sloot gevonden.

Op zaterdag en maandag werd ook al naar haar gezocht.