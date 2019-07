Frits en Mieke Kroon in het ZGT ziekenhuis in Almelo. Ⓒ Robert Hoetink

Almelo - Een geval van de tekenziekte TBE is opnieuw in Nederland opgedoken. Tekenencefalitis, zoals de ziekte voluit heet, is in opkomst, maar meestal worden mensen besmet in het buitenland. Frits Kroon werd echter vermoedelijk ziek tijdens zijn werk als hovenier in Twente.