Gommers: explosie corona als we teugels 1 juni laten vieren

Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Aan de hand van een staatje liet hij zien dat er 10.000 ic-bedden nodig zouden zijn als het kabinet alle maatregelen los zou laten op 1 juni.

Dat is veel meer dan de 2.400 die er nu maximaal beschikbaar zijn. Pas half augustus zouden we voor de capaciteit op de intensive care weer uit de gevarenzone komen. De kans is klein dat er na 1 juni geen maatregelen meer van kracht zijn. Achter de schermen valt te horen dat het kabinet al kijkt naar de periode ver na 1 juni.

„Het gecontroleerd loslaten en daarna goed monitoren wordt de uitdaging”, zei Gommers. Hij verwacht dat 30 procent van de coronapatiënten op de intensive care overlijdt. Dat betekent dat 70 procent het kan overleven. In Wuhan herstelde ongeveer de helft van de mensen op de ic. Volgens hem is het beleid tot nu toe succesvol. „Sinds afgelopen weekend zien we dat het afvlakt. We zien een ongelooflijk snelle afname.”

’Binnenkort meer ontslagen dan opnames ic’

Gommers verwacht dat er binnen enkele dagen het moment kan worden bereikt dat er meer mensen worden ontslagen dan er worden opgenomen op de ic. Hij waarschuwt dat een kleine opleving van het virus, bijvoorbeeld door mensen die zich niet houden aan de regels, daar weer verandering in kan brengen.

