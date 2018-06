Vermindering files lijkt structureel

„Ik verwacht dat automobilisten blijvend profiteren van investeringen in het wegennet”, zegt verkeersdeskundige Wim Korver, als hoofd onderzoek en ontwikkeling verbonden aan het bureau Goudappel Coffeng.

Hij stelt daarnaast dat effecten van thuiswerken, flexibel werken en beter spreiden van woon- en werkverkeer stelselmatig bijdragen aan beperking van files.

Nog nooit zo laag

De ANWB maakte zondag bekend dat de filezwaarte (lengte maal duur van de file) in de maand augustus met liefst 53 procent is gedaald. In juli lag de drukte zelfs 70 procent lager dan het gemiddelde van alle julimaanden in de afgelopen 7 jaar. Sinds de invoering van de geautomatiseerde filemetingen in 2005 is de filedruk in juli nog nooit zo laag geweest.

Sinds 2008 verminderen de files door het jaar heen, mede door toedoen van de recessie, zo blijkt uit berekeningen van zowel de ANWB als Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Werkloosheid

De drukte in de ochtend- en avondspits zit dit jaar volgens de ANWB ver onder het gemiddelde sinds 2005 en ook aanzienlijk onder de lijn van 2012.

Afnemende bedrijvigheid, stijging van werkloosheid en een toename van thuiswerkende zzp'ers vormen een belangrijke oorzaak van minder drukke spitsuren. Ook de daling van het verkeer dat iets te maken heeft met de bouw, heeft groot effect.

Verder hebben de wegverbredingen op bijvoorbeeld de A2 en de A4 en de aanleg van de rondweg bij Eindhoven een gunstige uitwerking.

Knelpunten

„Veel knooppunten van files zijn de afgelopen jaren weggevallen”, zegt Arnoud Broekhuis namens de ANWB. „Natuurlijk zijn er nog steeds knelpunten op de ruit rond Rotterdam en ten noorden van Amsterdam, maar ook daar zie je een daling van de filezwaarte van 20 procent sinds 2008.”

TLN constateert dat de overcapaciteit in het beroepsgoederenvervoer verdwenen is. Het aantal in Nederland geregistreerde vrachtwagens is met 4,5 procent gedaald. Daarnaast neemt het vervoersvolume van de vrachtauto's toe. „Minder en grotere vrachtauto's op de weg hebben uiteraard ook invloed op het verkeersaanbod in de spits”, zegt Floris Liebrand namens TLN.

Structureel

Volgens verkeersspecialist Korver hoeft het totale verkeersaanbod niet eens zo heel veel te dalen om de filezwaarte verder te verminderen.

Korver: „10 procent minder verkeersaanbod betekent al gauw een reductie van het aantal files met 30 tot 40 procent. Alle maatregelen en omstandigheden, zoals het verminderen van knelpunten, dragen structureel bij aan een betere doorstroming. Dat zal volgens mij zo blijven.”