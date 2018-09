Louis Vuitton wordt persoonlijk

Het merk is op dit moment bezig met de technische voorbereidingen. Zo´n 3000 winkelmedewerkers in de 460 winkel wereldwijd worden uitgerust met het apparaat in de vorm van een smartphone of een tablet.

Het scherm moet inzicht geven in wie de klant, wat de klant eerder gekocht heeft en wat eventuele wensen van de klant zijn. Hiermee verandert de klant van een toevallige passant in een bekende winkelbezoeker.

Dat liet Marc Benioff, algemeen directeur van Salesforce.com, zich na een presentatie ontglippen, zo meldt Emerce.

Hoe lang Vuitton nodig heeft voordat klanten met een persoonlijk onthaal verrast worden is niet bekend.