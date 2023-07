Blijdorp laat leeuw met neurologische klachten inslapen

Leeuwin Mette werd in Blijdorp geboren. Het dier had meteen last van ataxie, waardoor ze veel struikelde en een afwijkende tred had. Ataxie is geen spierziekte maar een hersenaandoening, die ook bij mensen lastig te behandelen is. Twee zussen van leeuwin Mette hebben dezelfde klachten, maar tot nu toe minder ernstig. Leeuwin Mette kreeg in de loop van de jaren steeds meer klachten.

Er loopt een internationaal onderzoek naar de oorzaak en de verspreiding van de neurologische klachten (ataxie) onder Aziatische leeuwen. Daarom gaat het lichaam van de Rotterdamse leeuwin voor sectie naar de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Sinds kort is volgens Blijdorp bekend dat de neurologische klachten bij meer Aziatische leeuwen in dierentuinen en in het wild voorkomen. Daarom is op initiatief van Blijdorp en in samenwerking met het Europese fokprogramma voor Aziatische leeuwen besloten tot het internationale onderzoek. Blijdorp brengt een nieuwe fokman bij leeuwin Lalana, de moeder van Mette, om een nieuw genetisch koppel te vormen dat nakomelingen zonder neurologische klachten kan voortbrengen. Lalana heeft namelijk geen ataxie.

Aziatische leeuwen leven in het wild alleen nog in een nationaal park in het noordwesten van India. De dieren waren in de vorige eeuw bijna uitgestorven, maar er zijn nu weer zo’n zeshonderd dieren. Er loopt een Europees fokprogramma om de soort te behouden. Aziatische leeuwen zijn iets kleiner dan andere leeuwen. De mannetjes hebben minder dichte manen.