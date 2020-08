Fransman vermoordt ouders en schoonouders

De man bracht zijn ouders om in de stad Perpignan bij de grens met Spanje. Hij beroofde zijn schoonouders van het leven in de plaats Le Boulou. Dat gebeurde afgelopen weekeinde. De politie heeft de vier lichamen gevonden.

„Hij verwijt zijn ouders dat het slechte ouders zijn”, aldus justitie in Perpignan. Zijn schoonouders, met wie hij ongeveer tien jaar geen contact meer had gehad, beschreef hij als manipulatief en demonisch. De haat die de man de afgelopen jaren opbouwde resulteerde in de moorden, aldus de aanklager.