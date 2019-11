OM eist tbs na steekpartij Albert Cuypmarkt

De aanval kwam ogenschijnlijk uit het niets, zo is gebleken uit getuigenverklaringen en een filmpje dat van het incident is gemaakt. E. stormde op de vader af, stak hem vlakbij de lies in zijn been en rende daarna met het mes naar de zoon toe. Hij werd gewond aan zijn hand, zijn bil en zijn borstkas, maar wist nog wel zijn moeder weg te trekken toen E. ook dreigend op haar afkwam.

E. zegt zich niets meer te kunnen herinneren. Volgens deskundigen leed hij aan een psychose en was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De slachtoffers menen dat hij het op hen had gemunt vanwege hun Joodse afkomst. E. zou kort ervoor geradicaliseerd zijn teruggekeerd van een vakantie in zijn geboorteland Egypte.

Volgens de aanklager is van dat laatste niets gebleken. Onderzoek heeft wel uitgewezen dat E. - die op de Albert Cuyp een waterpijpenwinkel runde en de slachtoffers goed kende - de afgelopen jaren meerdere conflicten met marktkooplieden had. „Het waarom blijft onduidelijk, maar vast staat dat zijn frustratie, wantrouwen en achterdocht de laatste jaren zijn toegenomen”, aldus de officier van justitie.

Hij kan zich grotendeels vinden in de conclusies van de deskundigen, maar bestempelt hun advies - maximaal een jaar opname in een psychiatrisch ziekenhuis - als „te licht, te zwak en te kort.” Hij vindt niet dat is aangetoond dat E. volledig ontoerekeningsvatbaar was en acht tweemaal poging tot doodslag en een poging tot zware mishandeling bewezen.

De raadsman van E. sluit zich aan bij de conclusies van de deskundigen. Volgens hem kan zijn cliënt geen enkel verwijt worden gemaakt en gaat het opleggen van tbs veel te ver.

Uitspraak op 2 december.