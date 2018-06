Grote brand in Eygelshoven

De brand in de loods van 20 bij 25 meter bij het bedrijf BTC brak rond 9.30 uur door nog onbekende oorzaak uit. Niemand raakte gewond. Naburige bedrijven werden tijdelijk ontruimd. Rond de middag had de brandweer het vuur onder controle.

Door de brand ontstond een grote rookontwikkeling, die richting Duitsland trok. Er werden geen hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Het bedrijf houdt zich bezig met onder meer de inzameling van gevaarlijk afval en met de opslag en verkoop van speciale gassen en chemische producten.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks zei in een reactie dat veiligheidsmaatregelen bij chemiebedrijven vaak tekortschieten. Ze zal donderdag in de Kamer voorstellen om bedrijfsonderdelen te sluiten als daar driemaal een grote schending van de veiligheid is geconstateerd, totdat de boel weer helemaal op orde is.