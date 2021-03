Zes doden in supermarkt: ’Hij begon gewoon te schieten’

Volgens ABC News zijn er zeker zes slachtoffers. Dat zou tegenover de nieuwszender zijn bevestigd door de autoriteiten. In een vestiging van de supermarktketen King Sooper opende een onbekende het vuur. Agenten die ter plaatse kwamen werden onder vuur genomen. Ook de Atlanta Journal Constitution spreekt van zes doden, onder wie een agent, maar de autoriteiten bevestigen niet dat er ook een agent is omgekomen. Over het aantal gewonden worden geen uitspraken gedaan.

Op een video is te zien zijn dat een man in een korte broek in handboeien werd afgevoerd. Of het hier de schutter betreft en of hij is gearresteerd, is nog onduidelijk. Wel was zichtbaar dat een van zijn benen onder het bloed zat.

In een andere video is te zien dat slachtoffers in en buiten de winkel op de grond liggen. Ook worden er schoten gehoord. De schokkende beelden vindt u onderaan dit artikel.

Een onbekende, blanke man met ontbloot bovenlijf wordt geboeid afgevoerd. Ⓒ Screenshot ABC News

Twee ooggetuigen spreken van een koelbloedige aanslag. Zij zagen de schutter binnenkomen. „Hij zei helemaal niets. Hij kwam gewoon binnen en begon te schieten”, zei de een tegen Denver Post. De ander vulde aan: „Hij vuurde een paar schoten af, was dan even stil en vervolgens schoot hij weer een paar keer. Het was geen kogelregen.” De twee mannen ontsnapten via de achteruitgang van de winkel.

Ook twee uur nadat het schieten begon krioelt het winkelcentrum waar de supermarkt is gevestigd nog steeds van de politiemensen. Er zijn gewapende agenten gezien op het dak van het gebouw. Kennelijk was men er nog steeds niet zeker van of de schutter of schutters nog in de supermarkt waren.

Tweede verdachte

Intussen is ook elders in de stad groot alarm geslagen. In de buurt van een middelbare school zou zich mogelijk een tweede verdachte ophouden. Mensen wordt aangeraden binnen te blijven, maar volgens ABC News zou dat loos alarm zijn.

Gouverneur Jared Polis heeft via Twitter met afschuw gereageerd.