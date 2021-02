Italië keurt gebruik antilichamen tegen Covid-19 goed

Het Italiaans Agentschap voor Medicijnen (AIFA) en de nationale Gezondheidsraad hebben ook akkoord gegeven voor de toediening van deze antistoffen. Dat zijn gemodificeerde eiwitten die het afweersysteem aanzetten tot actie tegen het coronavirus. „Dus, samen met de vaccins, hebben we nog een extra kans in de strijd tegen Covid-19”, zei Speranza. Onder anderen Donald Trump kreeg het middel toegediend in de nadagen van zijn presidentschap.

AIFA liet weten dat deze toestemming betekent dat patiënten ouder dan twaalf jaar de behandeling kunnen krijgen, hoewel er nog onvoldoende feiten zijn verzameld en er „onzekerheid is over het voordeel van dit soort medicatie.” Voor behandeling komen besmette mensen in aanmerking die nog niet in het ziekenhuis liggen, milde tot matige ziekteverschijnselen hebben en die risico lopen dat hun situatie verslechtert.

Regeneron

Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) begon eerder deze maand met het testen van het middel Regeneron in de strijd tegen Covid-19. Italië is hard getroffen door de coronapandemie, met inmiddels meer dan 2,6 miljoen besmettingsgevallen en ruim 90.000 doden.

De levering van de vaccins van Astra/Zeneca aan de Europese Unie begint intussen weer ordelijk te verlopen, werd zaterdag duidelijk.

De EU en het farmaceutische bedrijf raakten in een hoogoplopende ruzie verwikkeld toen het bedrijf niet bleek te kunnen voldoen aan de eerder gemaakte afspraken over de hoeveelheid doses. Maar de levering is weer op gang en bijvoorbeeld Frankrijk begint dit weekend er werknemers in de gezondheidszorg mee in te enten, nadat vrijdagavond doses waren binnengekomen.

Ook Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Spanje gaan snel met deze vaccins aan de slag. In Nederland zijn vrijdag de eerste 80.000 doses binnengekomen en in februari worden er in totaal 670.000 verwacht.