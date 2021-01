Bondgenoten Navalny roepen op tot nieuwe protesten

De oproep van Volkov volgt op de massale protesten van afgelopen weekend. Toen gingen tienduizenden Russen de straat op om te demonstreren tegen het Kremlin en voor de vrijlating van Navalny. Die herstelde maandenlang in Duitsland nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd met een zenuwgif. Hij werd bij terugkeer opgepakt op een vliegveld van Moskou.

De massale protesten van oppositie-aanhangers zijn de autoriteiten een doorn in het oog. De politie greep hard in en arresteerde naar schatting zeker 3000 deelnemers. President Vladimir Poetin noemde de protestacties maandag illegaal en gevaarlijk.

De protesten zetten ook de relatie met de Verenigde Staten verder onder druk. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verweet de Amerikaanse ambassade in Moskou dat het via sociale media steun uitspreekt voor „illegale protesten in sommige Russische steden.” Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov deed zijn beklag bij de Amerikaanse ambassadeur.

Rusland richt zijn pijlen ook op Amerikaanse techbedrijven. „We kijken serieus naar hoe Amerikaanse internetplatformen betrokken waren bij de inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden door de Amerikaanse zijde”, waarschuwde een woordvoerster van het departement.

De oppositie gebruikt sociale media niet alleen om op te roepen tot protesten, maar ook om de machtshebbers op een andere manier onder druk te zetten. Zo plaatste het team van Navalny een video op YouTube met de naam ’een paleis voor Poetin’. De Russische leider zou de beschikking hebben over een weelderig paleis aan de Zwarte Zee. Dat filmpje is in enkele dagen tijd tientallen miljoenen keren bekeken.

Poetin zag zich maandag genoodzaakt daar zelf op te reageren. Hij sprak tijdens een videogesprek met jongeren met klem tegen dat hij de eigenaar was van het ’paleis’.