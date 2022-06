Vrouw en twee honden gedood door bliksem Los Angeles

Premium Binnenland

Bultrug gespot in het Marsdiep: ’Straks een vaste bewoner van de Noordzee ’

In het Marsdiep is woensdagmiddag een bultrugwalvis waargenomen. „Zeer waarschijnlijk gaat om de bultrug die nu al enkele weken voor de Nederlandse kust is te vinden”, vermoedt Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn.