Vrouw steekt snelweg over voor jerrycan benzine

Dat meldt RTV Rijnmond. „Dit is de meest idiote actie die ik ooit zag”, vertelt berger Arjan Verhoeven, die ook vrijwilliger is bij de stichting Ambulance Wens. Volgens Verhoeven zaten er twee kinderen van vier of vijf jaar in de auto. Een derde kind dat in de auto achterbleef was volgens de berger „Maxicosi klein”. Er zou geen kinderslot op de deur van de auto hebben gezeten.

